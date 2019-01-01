В Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Из 67 новых заражённых — 29 мужчин и 38 женщин. Больше всего заболевших (29 человек) насчитывается в возрастной категории 45–65 лет. 54 заболевших госпитализированы в больницу, 13 лечатся амбулаторно. Коэффициент распространения болезни, по сравнению с прошлыми сутками, в Пермском крае не изменился и находится на уровне 1,03.

Напомним, ранее стало известно о том, что в регионе было зафиксировано ещё две смерти от COVID-19. Общее число погибших от коронавируса достигло 186 человек.

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