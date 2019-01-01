Двое человек скончались от коронавируса в Пермском крае
Трое человек умерли в больницах Пермского края за прошедшие
сутки. Двое погибли от COVID-19.
Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора. Всего в Пермском крае
зафиксировано 186 смертей от коронавируса и 120 летальных случаев, с «ковидом»
не связанных.
Напомним, по состоянию на 15 августа в Пермском крае зафиксировано
6,9 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Ежесуточный прирост
составил 1,0%, коэффициент распространения болезни — 1,03.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.