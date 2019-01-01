Двое человек скончались от коронавируса в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Трое человек умерли в больницах Пермского края за прошедшие сутки. Двое погибли от COVID-19. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора. Всего в Пермском крае зафиксировано 186 смертей от коронавируса и 120 летальных случаев, с «ковидом» не связанных.

Напомним, по состоянию на 15 августа в Пермском крае зафиксировано 6,9 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Ежесуточный прирост составил 1,0%, коэффициент распространения болезни — 1,03.

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