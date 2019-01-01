Медики выявили в Пермском крае 68 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае. За прошедшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19. 51 заболевший проходит лечение в больнице, 17 — амбулаторно.

Среди заражённых 23 человека в возрасте старше 65 лет, 27 человек — от 45 до 65 лет, младше 45 лет — 18 человек. Все они изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Общее число заболевших COVID-19 в Пермском крае достигло 6436 человек. Ежесуточный прирост по состоянию на 8 августа составил 1,1%. Коэффициент распространения заболевания —0,94.

Ранее министерство здравоохранения Пермского края сообщило ещё о трёх погибших пациентах. Всего с начала пандемии от коронавируса погибли 179 человек, ещё у 106 летальный исход с COVID-19 не связан.

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