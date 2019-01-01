В Пермском крае еще двое пациентов скончались от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края сообщает о трёх смертельных случаях за прошедшие сутки. Двое пациентов умерли от новой коронавирусной инфекции, ещё один летальный исход с COVID-19 не связан.

Всего в регионе насчитывается 6,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 4,6 тыс. человек выздоровели. Общее количество умерших от новой коронавирусной инфекции в регионе достигло 179 человек. Ещё 106 пациентов умерли не от коронавируса.

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