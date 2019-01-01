По факту загрязнения реки в Пермском крае возбуждено уголовное дело Ущерб превысил 23 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края проверила исполнение законодательства об использовании и охране реки Толыч.

Установлено, что из-за сброса неустановленным лицом сточных вод допущено загрязнение вод: значительно превышены нормативы предельно допустимых концентраций кальция, натрия, сухого остатка и хлорид-иона.

Напомним, ранее Росприроднадзор по Пермскому краю завершил анализ проб поверхностной воды рек Кама и Толыч, где 9 июля был выявлен факт превышений установленных нормативов хлоридов. Росприроднадзор считает предполагаемым источником загрязнения место излива стоков из подошвы обваловки шламонакопителя Березниковского содового завода в реке Толыч. Из-за этого резкого превышения хлоридов компания «УРАЛХИМ» приняла решение остановить работу филиала «Азот» в Березниках.

По расчётам Западно-Уральского управлениея Росприроднадзора, размер вреда, причинённого окружающей среде, составил более 23,7 млн руб.

Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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