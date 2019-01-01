Росприроднадзор назвал причину превышения нормы хлоридов в Каме Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Росприроднадзора по Пермскому краю завершило анализ проб поверхностной воды рек Кама и Толыч, где 9 июля был выявлен факт превышений установленных нормативов хлоридов. Росприроднадзор считает предполагаемым источником загрязнения место излива стоков из подошвы обваловки шламонакопителя Березниковского содового завода в реке Толыч.

Напомним, из-за этого компания «УРАЛХИМ» приняла решение остановить работу филиала «Азот» в Березниках из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Каме, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений.

11 июля, по информации филиала «Азот», концентрация хлоридов на водозаборе составляла 270 мг/дм3, 12 июля 240 мг/дм3, при норме 300 мг/дм3. В настоящее время предприятием ведётся ежедневно мониторинг ситуации. Сейчас все сотрудники на своих рабочих местах, идёт подготовка оборудования к возобновлению технологического процесса.

Следственный отдел Березников проводит доследственную проверку.

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