Росводресурсы: содержание хлоридов в Каме не превышает нормативов Поделиться Поделиться Твитнуть

Лаборатория «Центрегионводхоза» Росводерсурсов завершила проверку и пришла к выводу, что на 13 июля 2020 года содержание хлоридов в питьевом водозаборе Камского водохранилища не превышает допустимых концентраций. При этом в ведомстве отметили, что 10 июля уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) по хлоридам на Камском водохранилище на выезде с лодочной базы «Садовик» в 10 м от левого берега был превышен более чем в четыре раза (хлорид-ион — 1249 мг/дм3) Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований филиала «Камводэксплуатация» ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Кроме того, на Камском водохранилище у водозабора филиала «Азот» было зафиксировано превышение ПДК в два раза по хлоридам — 607 мг/дм3. Предельно допустимые концентрации хлоридов в воде для хозяйственно-бытовых объектов по нормам СанПиН должны составлять не более 300 мг/дм3.

Камское бассейновое водное управление сохраняет режим повышенной готовности до 15 июля 2020 года. Чтобы не допустить риска попадания загрязнений в питьевую воду, продолжает осуществляться забор и анализ проб.

Напомним, 8 июля 2020 года компания «УРАЛХИМ» приняла решение остановить работу филиала «Азот» в Березниках из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Каме, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений. Филиал «Азот» компании в Березниках является водопользователем и использует речную воду для производственных целей.

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