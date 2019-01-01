Сергей Данилов В администрации Березников озвучили две возможные причины загрязнения Камы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Березниках состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании обсудили вопросы, связанные с загрязнением реки Камы и остановкой производства филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», сообщает пресс-служба администрации.

Представители городских предприятий отчитались о результатах проведенных лабораторных исследований химического состава промышленных стоков. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

В настоящее время рассматривается два возможных источника попадания хлоридов в р. Кама. Первый — это шламохранилище АО «Березниковский содовый завод». Горному институту УрО РАН дано поручение в течение недели методом электроразведки оценить состояние двух бортов шламохранилища на предмет обнаружения фильтрации, сообщают в березниковской администрации.

Второй возможный источник — попадание хлоридов из промканала — места сбора стоков городских промышленных предприятий. ООО «Сток», регулирующему выпуск стоков в р. Кама, поручено предоставить данные о сбросе за последние четыре месяца.

Филиалу «Азот» совместно с Горным институтом УрО РАН поручено провести работу, связанную с оценкой влияния промканала на состояние водозаборов, отмечают в администрации .

В настоящее время угроза безопасности населения и жизнедеятельности города отсутствует, подчёркивают чиновники.

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