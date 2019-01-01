В Пермском крае отменили режим самоизоляции
Открываются гостиницы, образовательные организации, спортплощадки
Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение о снятии режима самоизоляции для жителей региона. Решение распространяется на всех жителей, кроме людей из групп риска — старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Напомним, режим самоизоляции был введён для упреждения развития пандемии коронавируса в апреле. Он предполагал нахождение человека строго по месту жительства, кроме случаев получения экстренной медицинской помощи, похода в ближайший магазин, выгула собак, выноса мусора и других действий неотложного характера.
В регионе сохраняется масочный режим. При этом если заболеваемость сохранится на прежнем уровне, в ближайшее время оперштаб обсудит восстановление работы кафе и ресторанов в привычном формате.
Также оперштаб принял решение возобновить деятельность гостиниц, организаций дополнительного и других видов образования, а также площадок проекта «Лето с ГТО». Кроме того, операторам краткосрочных речных круизов, риэлторам, юристам, оценщикам недвижимости разрешено оказывать услуги населению.
Соответствующие изменения в указ вступают в силу с 5 августа.
Но до 25 августа сохраняется запрет на мероприятия с большим скоплением людей, работу бассейнов, кинотеатров, бань.
Напомним, ранее оперштаб принял решение о возобновлении в Пермском крае деятельности санаторий, фитнес-клубов, кинокомпаний, салонов красоты, косметологов.
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