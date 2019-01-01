Салонам красоты Пермского края разрешили оказывать косметологические услуги
Также работу возобновят ломбарды, риэлторы и компании по производству кино
В Пермском крае введены послабления режима самоизоляции. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в регионе.
Салонам красоты разрешили оказывать косметологические услуги.
Кроме того, разрешена деятельность организаций, предоставляющие финансовые услуги (ломбарды, микрофинансовые организации), агентств и оценщиков недвижимости, а также организаций, оказывающих услуги в области права.
При этом продолжается запрет на работу бассейнов, залов кафе и ресторанов, кинотеатров и бань.
Режим самоизоляции для пенсионеров и имеющих хронические заболевания продлён до 25 августа.
Напомним, 24 июля оперштаб разрешил работу фитнес-клубов, санаториев, торговых центров. Самоизоляция для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями была объявлена до 11 августа.
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