Салонам красоты Пермского края разрешили оказывать косметологические услуги Также работу возобновят ломбарды, риэлторы и компании по производству кино Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае введены послабления режима самоизоляции. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в регионе.

Салонам красоты разрешили оказывать косметологические услуги.

Кроме того, разрешена деятельность организаций, предоставляющие финансовые услуги (ломбарды, микрофинансовые организации), агентств и оценщиков недвижимости, а также организаций, оказывающих услуги в области права.

Разрешена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство фильмов на территории края. Однако нужно соблюдать температурный и масочный режим всех участников съемочной группы, проводить регулярную дезинфекцию и проветривание помещений на площадке. При этом всем участникам съемочных групп необходимо пройти тестирование на COVID-19 за два дня до съёмок. Съёмки массовых сцен пока не допускаются.

При этом продолжается запрет на работу бассейнов, залов кафе и ресторанов, кинотеатров и бань.

Режим самоизоляции для пенсионеров и имеющих хронические заболевания продлён до 25 августа.

Напомним, 24 июля оперштаб разрешил работу фитнес-клубов, санаториев, торговых центров. Самоизоляция для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями была объявлена до 11 августа.

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