Дмитрий Енцов журналист В Прикамье разрешено работать торговым и фитнес-центрам, а также санаториям Но режим самоизоляции продлён до 11 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Пономарёв

В пятницу, 24 июля, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края под председательством Дмитрия Махонина принято решение о продлении режима сомоизоляции до 11 августа.

Но одновременно с этим, исходя из эпидемиологической ситуации, решено внести в режим ряд послаблений начиная с понедельника, 27 июля.

В частности, разрешена работа торговых центров (за исключением зон кинотеатров, фуд-кортов и игровых зон). Но нахождение в них разрешено только в масках.

Кроме того, принято решение разрешить работу фитнес-центрам. Разрешено проводить спортивные мероприятия, но без зрителей. С другой стороны, продолжает действовать запрет на работу бассейнов, бань и саун.

Помимо этого, разрешена работа санаториев и курортов. Также дано «добро» на возобновление работы архивов (но пока без читальных залов).

Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев отметил, что на сегодняшний день коэффициент распространения коронавируса в регионе снизился и составляет 0,78. По словам министра здравоохранения Прикамья Оксаны Мелеховой, свободный коечный фонд для больных коронавирусом превысил 93%, то есть пустуют более 3 тыс. коек.

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