Елена Лодыгина журналист Минздрав Пермского края приостановил увольнение главврача Нытвенской районной больницы Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края прокомментировало увольнение главного врача Нытвенской районной больницы Ивана Катаева. Как заявили в ведомстве, в настоящее время процедура по досрочному прекращению трудового договора приостановлена в связи с временной нетрудоспособностью руководителя. В медучреждении ведётся комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности.

Об увольнении главврача Нытвенской больницы стало известно 3 августа. Министерство выпустило приказ об увольнении главврача после того, как председатель профсоюза больницы Ольга Тимофеева написала письмо на имя президента России Владимира Путина о массовых увольнениях в медучреждении в период работы Ивана Катаева. Тимофеева утверждала, что за это время из Нытвенской больницы уволились 55 сотрудников. Позже выяснилось, что часть сотрудников вышли на пенсию, ещё часть сменили место жительства. На их место было принято 44 новых сотрудника.

В беседе с корреспондентом «Нового компаньона» Иван Катаев заявил, что в случае увольнения намерен обратиться в суд.

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