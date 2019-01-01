Елена Лодыгина журналист После скандала с жалобой профсоюза краевой минздрав уволил главврача Нытвенской больницы Иван Катаев намерен оспорить приказ в суде Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», в понедельник, 3 августа, министерство здравоохранения Пермского края выпустило приказ об увольнении главного врача Нытвенской районной больницы Ивана Катаева в одностороннем порядке. Главврач был уволен по. п. 2 ч.1 ст. 278 Трудового кодекса РФ (в связи с принятием уполномоченным собственником органом решения о прекращении трудового договора).

В разговоре с корреспондентом «Нового компаньона» Иван Катаев подтвердил факт увольнения и пояснил, что сейчас находится на больничном. В ближайшее время он намерен оспорить приказ об увольнении в суде.

Напомним, отставка произошла после того, как председатель профсоюза больницы Ольга Тимофеева написала президенту России Владимиру Путину письмо и рассказала о том, что в Нытвенской районной больнице массово увольняются врачи. Одной из причин массового ухода сотрудников она назвала снижение зарплат и неверно выстроенную кадровую политику в больнице. В ответ на это Иван Катаев пояснил, что ни один сотрудник больницы не был уволен по статье, все ушли по собственному желанию. Часть сотрудников уволились из-за переезда в другой город, ещё часть вышли на пенсию. А на их места были приняты 44 новых сотрудника.

По словам источника «Нового компаньона», и.о. главврача Нытвенской РБ с 3 августа назначен Антон Заморин.

В министерстве здравоохранения Пермского края оперативно прокомментировать отставку Ивана Катаева с поста главврача не смогли.

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