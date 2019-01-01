Елена Лодыгина журналист «Никакого принуждения со стороны руководства больницы к увольнениям не было» Главврач Нытвенской больницы ответил на претензии медработников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главный врач Нытвенской районной больницы Иван Катаев прокомментировал информацию в СМИ о массовом увольнении медработников в медучреждении.

Ранее жалобу на имя президента России Владимира Путина написала председатель первичной профсоюзной организации Нытвенской районной больницы Ольга Тимофеева. Она утверждает, что в результате неверно выстроенной кадровой политики нового главврача из больницы уволились 55 сотрудников, в том числе 14 врачей. Медработники увольнялись якобы из-за того, что у них во время эпидемии коронавируса снизились зарплаты. Так, в мае этого года, по её словам, зарплаты уменьшились более чем на 30%.

В ответ на это в Нытвенской ЦРБ пояснили, что из 55 уволившихся сотрудников больницы, восемь врачей и шесть сотрудников среднего медперсонала ушли в связи с выходом на пенсию. 16 человек ушли в связи с переездом, в том числе девять врачей и семь работников среднего медперсонала. Таким образом, сообщают в медучреждении, все эти сотрудники уволились по собственной инициативе.

«Никакого принуждения со стороны руководства больницы к увольнениям не было», — заявили в медучреждении.

При этом Нытвенская районная больница одновременно принимала новых работников. Всего приняты 44 человека, в том числе 17 врачей и 27 сотрудников среднего медицинского персонала.

«Жалоба о том, что уволилось столько-то медработников, не обоснована. Мы неоднократно приглашали Ольгу Тимофееву на наши совещания с завотделениями, начмедом, чтобы она пояснила, что её не устраивает. Она призналась, что у неё личная неприязнь к главврачу», — пояснил Иван Катаев.

По его словам, ни одни сотрудник больницы не был уволен «по статье», более того часть медработников ушла за полтора месяца до того, как Катаев был назначен на руководящую должность.

«На мой взгляд, Ольга Тимофеева сеет смуту и недопонимание в коллективе, в связи с чем наш коллектив вынужден был обратиться к главе региона за помощью. Министерство здравоохранения Пермского края на днях организовало проверку, но ни одного факта нарушения в больнице выявлено не было», — заявил Катаев.

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