Елена Синица Минздрав Пермского края прокомментировал высокую смертность от COVID-19 в последние дни Поделиться Поделиться Твитнуть

В министерстве здравоохранения Пермского края объяснили, с чем связаны высокие показатели смертности, отображаемые в статистических данных по COVID-19.

Напомним, за последние трое суток было зафиксировано 29 летальных исходов. В ведомстве отмечают, что все они произошли за больший промежуток времени.

«Летальные случаи были зафиксированы в разные дни на протяжении последнего времени. Однако для определения причины смерти — непосредственно от коронавирусной инфекции, либо от сопутствующих заболеваний — необходимо было по каждому случаю провести вскрытие в рамках судмедэкспертизы. По итогам проведённых исследований, массив данных был одномоментно учтён в статистке и федеральном регистре. Именно с этим связана такая динамика по летальным исходам», — отмечают в минздраве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.