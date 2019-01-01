Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье в связи с COVID-19 скончались девять пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки зафиксировано девять летальных случаев с пациентами, инфицированными коронавирусом. При этом семь человек скончались непосредственно от коронавируса, двое — от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, за всё время в регионе с начала пандемии зафиксировано 265 летальных случаев.

Всего инфицированы 6018 человек, 4372 вылечились, 1381 сейчас проходят лечение.

Ещё у 244 пациентов есть признаки коронавируса, все они ожидают результатов тестирования.

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