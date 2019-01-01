Дмитрий Енцов журналист Определено название пермской баскетбольной команды, которая будет выступать в «Суперлиге-2» Поделиться Поделиться Твитнуть

Женская баскетбольная команда, которая будет представлять Пермь в третьей по статусности «Суперлиге-2», будет называться «Парма-КОР» (колледж олимпийского резерва, — ред.).

Напомним, о создании профессиональной женской команды было официально объявлено 13 июля, но название не было определено.

При этом команда уже заявлена на розыгрыш Кубка России. По результатам жеребьёвки «Парма-КОР» попала в отборочную группу «В» вместе с клубами «Надежда» (Оренбургская область), «Ника» (Сыктывкар), «Ростов-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону), «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь), «Энергия» (Иваново).

Внутри групп (всего отборочных групп — четыре) участники сыграют в один круг (предварительные даты отборочного раунда – 15–20 сентября). В плей-офф выходят только победители групп. В первом полуфинале встретятся лучшие команды групп А и Б, во втором — В и Г. Эти матчи должны пройти 29 сентября. Финал Кубка России среди женских команд намечен на 3 октября.

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