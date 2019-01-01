Дмитрий Енцов журналист В Перми создаётся женская профессиональная баскетбольная команда Её название ещё не придумано, но заявка в Суперлигу-2 уже направлена Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми создаётся профессиональная женская баскетбольная команда, которая в нынешнем сезоне рассчитывает на допуск в Суперлигу-2 (третья по статусности лига в России, — ред.). Об этом сообщил председатель президиума федерации баскетбола Пермского края Сергей Богуславский.

По его словам, название команды пока не определено, но заявка уже подана в Российскую федерацию баскетбола для участия в сезоне-2020/2021.

«Команда будет включена в структуру мужского клуба «Парма». Возможно, так же она и будет называться», — отметил Сергей Богуславский.

Команда будет основываться на местных игроках, обучающихся в колледже олимпийского резерва и выступающих за студенческую команду «Академия» (эта команда уже участвовала в Суперлиге-2 с 2015 по 2017 год, — ред.).

При этом Богуславский утверждает, что пока не сформирован бюджет команды и его окончательная цифра пока не определена.

«Бюджет будет сформирован из трёх составляющих — из бюджета Пермского края, бюджета «Пармы» и частные средства», — отметил Сергей Богуславский.

Спонсором команды будет научно-производственное предприятие «Аэросфера», которое производит рудничное вентиляционное оборудование.

Гендиректор компании Сергей Бутаков также отказался назвать выделяемую сумму, но отметил, что инициатива шла именно от федерации баскетбола — они сделали предложение о сотрудничестве.

Что касается целей и задач новой неизвестной команды, то, по словам автора идеи её создания — олимпийской чемпионки по баскетболу 1992 года Светланы Антиповой (вдовы легендарного баскетболиста Сергея Белова, — ред.), она должна закрепиться в Суперлиге-2, а затем пробиться в Суперлигу-1.

«А там кто знает, может быть, замахнётся и на Премьер-лигу (элитная баскетбольная лига среди женщин, — прим.)», — считает Светлана Антипова.

Тренерский состав новой команды уже составлен, и он, по словам как Богуславского, так и Антипиной, «один из сильнейших в лиге». Главным тренером будет Евгений Суханов (главный тренер колледжа олимпийского резерва Пермского края), а также Владимир Полуянов (входил в тренерские штабы мужских «Урал-Грейта», ЦСКА, сборной России) и Андрей Лалетин (помощник главного тренера «Урал-Грейта», главный тренер «Красных Крыльев», входил в тренерский штаб юношеских сборных России).

Открытым остаётся вопрос и о стадионе, на котором новая команда должна будет проводить домашние матчи. По словам Богуславского, скорее всего, игры будут проходить на стадионе им. Сухарева.

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