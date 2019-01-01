И.о. замглавы администрации Перми назначен Олег Ильиных
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И. о. заместителя главы администрации Перми и начальником департамента земельных отношений администрации Перми назначен Олег Ильиных. Также он возглавляет функционально-целевой блок «Развитие территории и земельные отношения».
Соответствующие изменения отображены на сайте мэрии.
Напомним, 30 июля Ольга Немирова покинула пост заместителя главы администрации Перми и начальника департамента земельных отношений. Олег Ильиных был её заместителем.
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