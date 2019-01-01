Елена Лодыгинажурналист
2ГИС: Рынок общепита в Перми за время пандемии сократился на 5,5%
Сервис 2ГИС посчитал количество баров и ресторанов в 15 российских городах-миллионниках, изучив также данные о среднем чеке, доле летних веранд и стоимости бизнес-ланчей. В Перми с начала пандемии коронавируса количество точек общепита сократилось на 5,5%. Об этом сообщает ТАСС.
Вместе с тем доля заведений с летними верандами в Перми выросла на 9%. Положительный рост продемонстрировали Новосибирск (9,1%) и Казань (7,3%).
Напомним, заведения общественного питания закрылись на карантин в Пермском крае в конце марта. Со 2 апреля они начали работать только на вынос. В июле ресторанам разрешили обслуживание на летних верандах.
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