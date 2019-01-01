Елена Лодыгина журналист 2ГИС: Рынок общепита в Перми за время пандемии сократился на 5,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Сервис 2ГИС посчитал количество баров и ресторанов в 15 российских городах-миллионниках, изучив также данные о среднем чеке, доле летних веранд и стоимости бизнес-ланчей. В Перми с начала пандемии коронавируса количество точек общепита сократилось на 5,5%. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем доля заведений с летними верандами в Перми выросла на 9%. Положительный рост продемонстрировали Новосибирск (9,1%) и Казань (7,3%).

Напомним, заведения общественного питания закрылись на карантин в Пермском крае в конце марта. Со 2 апреля они начали работать только на вынос. В июле ресторанам разрешили обслуживание на летних верандах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.