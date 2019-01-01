Евгения Пастухова журналист Александр Репин потратил на ведение избирательной кампании в три раза больше, чем Дмитрий Махонин Общий фонд Александра Репина составляет 50 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой избирком опубликовал первый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в губернаторы. Отметим, что в отчёте отражаются только траты свыше 50 тыс. руб. единовременно и поступления больше 25 тыс. от юрлиц и больше 20 тыс. руб. для физлиц.

Самый большой фонд в 50 млн руб. — у владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина («Справедливая Россия»). По 9,9 млн руб. туда внесли ООО «Премьер», ООО «Сатурн-Р», ООО «Сатурн-Р Авто», ООО «Сатурн-Прометей» и ООО «СМУ №3 Сатурн-Р».

У врио главы региона Дмитрия Махонина (самовыдвижение) — 28,5 млн руб. Пожертвования свыше 25 тыс. руб. направили Фонд народных проектов (9,995 млн руб.), Фонд поддержки будущих поколений (9,995 млн руб.) и Пермский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (8 млн руб.).

На третьем месте — Олег Постников (ЛДПР). В его фонде — 511,5 тыс. руб. У Ксении Айтаковой (КПРФ) — 510,8 тыс. руб., у Евгения Козлова («Патриоты России», спойлер Махонина) — 200 тыс. руб., у исполнительного директора ЗиД Павла Панкова (самовыдвижение) — 6 тыс. руб., Андрея Михеева (партия «РОТ Фронт») — 1 тыс. руб., у Филипа Чернышова (самовыдвижение) — 100 руб.

Александр Репин потратил уже 17,6 млн руб. Из них 3,5 млн руб. было направлено на изготовление и распространение печатных агитационных материалов, 77,7 тыс. руб. — на агитацию через периодические печатные издания. Ещё 1,4 млн руб. составили «иные расходы на проведение избирательных кампаний», а почти 12,5 млн руб. ушло на «оплату иных работ и услуг».

Дмитрий Махонин израсходовал 5,85 млн руб. На изготовление и распространение агитматериалов он потратил 2,8 млн руб., на сбор подписей — 2,4 млн руб. Ещё 575 тыс. руб. составили траты на оплату «иных работ и услуг».

Евгений Козлов потратил 101,8 тыс. руб. (на сбор подписей), Олег Постников — 172 тыс. руб. (60 тыс. составили «иные расходы»), Ксения Айтакова — 28,2 тыс. руб., и даже Павел Панков израсходовал 3,879 тыс. руб.

Напомним, вчера истёк срок подачи документов на регистрацию в качестве кандидатов. Их принесли пять человек: Дмитрий Махонин, Евгений Козлов, Олег Постников, Ксения Айтакова и Александр Репин.

Всего на участие в выборах заявлялись девять человек. Голосование состоится 13 сентября.

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