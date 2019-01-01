На выборы губернатора Пермского края подали документы пять кандидатов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершился приём документов на регистрацию кандидатов на выборы губернатора. Документы представили пять из восьми ранее заявившихся кандидатов:

— Дмитрий Махонин в порядке самовыдвижения

— Евгений Козлов от «Патриотов России»

— Олег Постников от ЛДПР

— Ксения Айтакова от КПРФ

— Александр Репин от «Справедливой России».

Для регистрации кандидатам было необходимо представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных депутатов, избранных на прямых выборах — 102 подписи, при этом максимально каждый кандидат мог сдать не более 107. Из них не менее 50 подписей должны принадлежать депутатам муниципальных районов (муниципальных и городских округов). В соответствии с действующим законодательством они должны быть собраны не менее чем в 35 муниципалитетах Пермского края.

Для проверки достоверности указанных сведений, проверки листов поддержки кандидата со стороны муниципальных депутатов и глав, а также принятия решения о возможности регистрации кандидатов избирательной комиссии отводится 10 дней с момента подачи документов.

Кроме того, самовыдвиженцы были обязаны представить подписи жителей Пермского края. При этом впервые Пермский край участвовал в эксперименте по сбору подписей через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». С его помощью можно было собрать 25% или 4 997 подписей.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин представил в комиссию 21862 подписи, из них 4997 подписей были собраны через портал «Госуслуги».

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