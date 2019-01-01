Евгения Пастухова журналист Выбери меня На какой процент могут надеяться кандидаты в губернаторы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На выборы губернатора Пермского края заявились восемь кандидатов, но в предвыборном бюллетене с высокой долей вероятности останется только половина фамилий. В победе врио главы региона Дмитрия Махонина никто не сомневается, но есть вопросы к цене и последствиям этой победы.

Подписи

До 29 июля кандидаты должны сдать в избирком не больше 107 подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Из них действительными должны быть 102. Действительными, то есть «первыми»: если одна и та же подпись будет фигурировать в списках нескольких кандидатов, в зачёт она пойдёт тому, кто собрал её первым.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, который выдвинулся в качестве самовыдвиженца, подписи (и депутатов, и избирателей) начал собирать одним из первых. До 25 июня, по данным «Нового компаньона», всё уже было готово, сейчас идёт их проверка. Из них порядка 5 тыс. уже собрано через портал «Госуслуги».

ЛДПР, рассказал руководитель фракции партии в заксобрании (и кандидат в губернаторы) Олег Постников, планировала закончить сбор на прошлой неделе. «В земских собраниях и думах у нас около 50 депутатов от партии, а от них надо 52 подписи, — сообщил Постников. — Сельских депутатов чуть меньше. Но в муниципалитетах много самовыдвиженцев, которые поддержали меня. В Коми-Пермяцком округе была хорошая поддержка и от депутатов других партий». При этом работу партия начала вести заранее: договариваться с депутатами через местных координаторов ЛДПР начала ещё в феврале.

Коммунисты к сбору приступили 23 июня, сообщила секретарь крайкома Ксения Айтакова. У партии в территориях — 83 депутата. «Подписались многие самовыдвиженцы, некоторые депутаты от «Единой России». К депутатам от «Справедливой России» и ЛДПР мы даже не обращались», — пояснила Айтакова.

Кандидату от «Патриотов России», бывшему директору ОАО «Пемос-Хенкель» Евгению Козлову, по данным «Нового компаньона», помогал штаб Махонина. Козлов, напомним, с высокой долей вероятности является «спойлером» врио на выборах. Председатель реготделения партии Андрей Степанов рассказал, что к сбору «патриоты» приступили примерно 18 июня. Подписывались, по его словам, самовыдвиженцы и часть единороссов. «С каждым депутатом мы работаем индивидуально, случается, используем предыдущие деловые контакты», — заявил Степанов.

Остальные четыре кандидата, скорее всего, не пройдут регистрацию. Правозащитник Филипп Чернышев, заявившийся одним из последних, не смог представить полный пакет документов. Часть из них сгорела при пожаре. Кроме того, он не указал наличие трёх судимостей. Выдвижение его, говорят, проходило крайне «весело»: с перепрыгиванием через турникеты в здании заксобрания, с вызовом полиции и с непрерывной съёмкой всего процесса на видео его сторонниками.

Исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» Павел Панков (самовыдвижение) с высокой долей вероятности не сможет собрать подписи. Он сообщил, что сейчас «всё в работе». «Есть определённые трудности с муниципальным фильтром, преодолеваем посредством конкретных обещаний и дел», — заявил Панков.

Кандидат от партии «РОТ фронт» предприниматель Андрей Михеев тоже вряд ли дойдёт до конца: партия находится в процессе ликвидации. Выдвижение кандидата для партии, скорее всего, последняя попытка спастись. Но в июле Верховный суд должен принять окончательное решение, а регистрация кандидатов намечена на август.

Несправедливый подход

У «Справедливой России» подписи тоже собраны. Об этом в Facebook сообщил кандидат от партии, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. В телеграм-каналах мелькала информация, что за подписи депутатам предлагали деньги (по данным канала «Политов», порядка 100 тыс. руб.). Однако сразу несколько источников, в том числе среди местных депутатов, сообщили, что в подписных листах могут быть ошибки. Якобы представители штаба Репина предлагали деньги даже за «вторые» подписи. Это значит, что при проверке число действительных подписей может оказаться ниже. Если будут «задвоенные» подписи, избирательная комиссия откажет в регистрации и, судя по имеющемуся опыту других регионов и опыту кандидата в губернаторы Олега Хараськина в 2017 году, добиться её будет невозможно.

У партии в крае более 70 депутатов муниципального уровня, сообщила руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова. «Большинство из них поставили свои подписи в поддержку выдвижения нашего кандидата. Остальные подписи кандидат собрал среди депутатов, которым близка его политическая позиция и которые выступают за реальную конкуренцию во власти», — говорит она. О фактах сбора «вторых» подписей ей ничего не известно, комментировать это она отказалась.

Вместе с тем не все эсеры подписались за Репина. «Да, нам известны единичные случаи, когда наши депутаты отдавали свою подпись в поддержку другого кандидата. С каждым таким случаем будем разбираться индивидуально, поскольку имело место серьёзное административное давление на депутатов», — заявила Вероника Куликова.

Сразу несколько собеседников высказали предположение, что за счёт этой кампании партия может существенно пополнить свои фонды. «Чем дольше Репина не будут регистрировать, тем лучше, — рассуждает один из политтехнологов. — За это время можно заметно «подкормить» партию».

Собрать подписи Репину будет сложно, считает политтехнолог Виктор Соколов. «На сегодня количество депутатов ограничено, он начал собирать подписи не первым, до него было много кандидатов», — пояснил он.

Его кампания будет построена на том, что власть с ними играет нечестно, предположил другой собеседник. «Расторговка заканчивается, приходит понимание, что политика — отдельно, бизнес — отдельно, — рассуждает он. — У его команды нет понимания политической кухни, а те, кто рядом с ним, возможно, играют некорректно».

Александр Репин не обольщается, что депутаты таким образом зарабатывают с его помощью деньги, говорит политический консультант Сергей Иванов. Он прекрасно осознаёт риски. «Всё это делается не для статистики, а прежде всего для Москвы, — считает Иванов. — Именно там находится центр принятия решений такого уровня. Для того чтобы продолжать борьбу, Репину необходимо, насколько возможно, быть максимально приближенным к преодолению муниципального фильтра и выглядеть безупречно. Это необходимо для того, чтобы показать и руководителям партии, и администрации президента, что он был готов, но только из-за действий политических администраторов ему не удалось это сделать. Поэтому я допускаю, что появится решение о непреодолении им фильтра, но это будет только первый акт Марлезонского балета. Не думаю, что Репин так легко откажется от своего участия в кампании, даже если избирком признает, что он недобрал одну-две подписи».

Вопрос цены

В том, что Дмитрий Махонин выиграет выборы, не сомневается никто из экспертов. Вопрос только в итоговом проценте. Если Александр Репин пройдёт регистрацию, за Махонина проголосуют порядка 60% избирателей, отмечает один из источников. Если нет, то больше. При этом нужно соблюсти политес и не показать результат выше, чем при голосовании по поправкам к Конституции.

На фоне протестного голосования Олег Постников и Ксения Айтакова могут набрать больше голосов, чем в 2017 году. «Такой шанс есть, если правильно расставят акценты, — говорит Виктор Соколов. — Другое дело, что с протестным электоратом сложно работать. В основном он сконцентрирован в больших городах, и это люди с головой и высшим образованием. Просто так красивыми словами их не купишь».

«В предвыборной кампании пока ещё ничего не предопределено»

Вместе с тем пока кампания фаворита выглядит достаточно беспорядочной и незаметной на федеральном уровне, отмечает политтехнолог Марат Баширов (автор телеграм-канала «Политджойстик»). «Господин Махонин — неискушённый политический борец, — говорит он. — Для него это первая история, когда он оказывается в конкурентной ситуации. До этого он был просто чиновником в исполнительной вертикали власти, тем более работал в такой специфичной структуре, как ФАС. И ситуация, когда одновременно надо отвечать за управление таким большим и насыщенным регионом, как Пермский край, и готовиться к избирательной кампании, для него является стрессовой. Ему приходится делегировать это определённым людям, которые говорят, что сделают за него. Мой совет: никто за него ничего не сделает. Пермские элиты прошли огонь, воду и медные трубы, три пермских губернатора (Юрий Трутнев, Максим Решетников, Олег Чиркунов) заметны на федеральном уровне. И когда люди сравнивают Махонина, то в первую очередь смотрят на этих трёх политиков. На этом фоне он им, конечно, проигрывает. На мой взгляд, в предвыборной кампании пока ещё ничего не предопределено и в отличие от других регионов возможны сюрпризы».

По словам Баширова, в предвыборных решениях, которые уже презентовал штаб, есть «некая искусственность». Она заключается в том, что «часть людей за счёт таких кампаний пытаются реализоваться». Но необходимо ориентироваться на менталитет жителей территории, исторические аспекты предвыборных кампаний и на личность самого кандидата. «Когда вы привносите культуру социального диалога в территорию, которая принципиально отличается от Санкт-Петербурга, вы оказываетесь в нелепой ситуации, — рассуждает политтехнолог. — Вы вроде уже вбросили, и отказаться — значит потерять работу. Но как умный человек вы видите, что что-то идёт не так. Вы начинаете продавливать принятые решения и в результате оказываетесь в ещё более сложной ситуации».

Врио, разумеется, изберётся, но есть «вопрос цены и последствий». Любая ошибка губернатора отражается на репутации федеральной власти. «Дмитрию Махонину надо провести ревизию всего, что с ним случилось за последние месяцы», — советует Баширов.

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