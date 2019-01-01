Лев Гершанок трудоустроился в Минэке РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Лев Гершанок

Константин Долгановский

Бывший заместитель главы администрации губернатора по правовым вопросам Лев Гершанок с 20 июля назначен врио директора правового департамента Министерства экономического развития РФ. Эта информация есть на официальном сайте ведомства. Он уволился из краевых структур в июне этого года, а с 13 июля, по данным «Коммерсанта-Прикамье», вышел на работу в должности советника министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Напомним, Лев Гершанок работает в структурах краевой власти с 2017 года. Тогда по приглашению экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова он занял пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок. В 2019 году Лев Гершанок перешёл на должность замглавы администрации губернатора Пермского края по правовым вопросам. После перехода Решетникова в Правительство РФ он остался в администрации Дмитрия Махонина.

Гершанок стал основным рупором карантина. Многие его заявления вызывали неоднозначную реакцию в обществе. К нему накопилось немало претензий, и с 4 июня он перешёл в советники губернатора, а спустя месяц уволился. После его увольнения правовой блок в крае стала курировать заместитель начальника департамента правового обеспечения — начальник корпоративно-правового управления ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Мария Геворгян.





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