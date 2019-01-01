Корона давит Топ-5 антигероев эпохи коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Период самоизоляции и коронавируса стал испытанием для элитных групп. Поскольку ситуация во всех отношениях была нестандартной и готовых алгоритмов и решений не было, нужно было изобретать их самостоятельно. И принимать риски, если они себя не оправдали. Что можно и что нельзя, к каким последствиям приведёт то или иное действие или высказывание, как соблюсти ограничения и не вызвать отторжения у населения — ответы на эти вопросы надо было искать заново. Так у коронавируса появились не только герои, но и антигерои. Многие представители элиты за это время потеряли «баллы» или попали в чёрные списки. И не всегда исключительно по причине неопределённости. Случалось, что их ошибками пользовались политические конкуренты.

Сергей Гордеев и объединение

Глава Кунгура Сергей Гордеев пал первым в борьбе с коронавирусом. В 20-х числах марта он вернулся из отпуска в ОАЭ и без обязательной изоляции вышел на работу. Об этом узнал глава региона Дмитрий Махонин, и якобы по его приказу Гордеева отправили на карантин. При этом почти сразу было озвучено, что из него он вряд ли вернётся. Близкий к администрации губернатора телеграм-канал «Администрация терминатора» писал, что своим поведением Гордеев не только «саботирует распоряжение руководства, но и ставит под удар большое количество людей: заголовки в федеральных СМИ «Мэр Кунгура перезаражал всю администрацию города после поездки в Эмираты» — последнее, что нужно сейчас администрации края».

Через пару дней замруководителя администрации губернатора Александр Смертин выехал в Кунгур для проведения консультаций по поиску новой кандидатуры. И сразу же стало понятно, что территорию возглавит глава Кунгурского района Вадим Лысанов. События разворачивались так стремительно, что не прошло и недели, как Гордеева уличили в нарушении карантина, а у территории уже появился новый глава. Депутаты на заседании удовлетворили заявление «по собственному» от Гордеева и назначили Лысанова исполняющим обязанности.

С одной стороны, да, отпуск главы территории в то время, когда весь мир борется с вирусом, выглядит как-то странно. Как и тот факт, что он выходит на работу сразу после возвращения. Но, с другой стороны, сразу было понятно, что у этой рокировки есть политическая цель. Во-первых, Гордеев и раньше допускал серьёзные провалы (агитация за эсеров, обращение в прокуратуру с целью проверки активистов, требовавших сохранить школу для детей с ограниченными возможностями здоровья, на предмет протестных действий). Во-вторых, он является членом команды бывшего главы минтера Романа Кокшарова. В-третьих (и это главное), рокировка Гордеев — Лысанов позволит объединить наконец район и город. Иными словами, нарушение карантина скорее стало просто поводом для смены власти в районе. Можно было бы назвать Гордеева жертвой коронавируса, но, если учитывать его послужной антигеройский список, эта история просто переполнила чашу весов.

Результат. Сергей Гордеев лишился должности главы Кунгура.

Максим Мезенцев и истощение

Главврач краевого онкодиспансера Максим Мезенцев попал под раздачу одним из первых. До введения режима самоизоляции. Он, напомним, вернулся из отпуска (предположительно, на Сейшельских островах) и сразу вышел на работу. В том числе он принимал участие в совещаниях в министерстве здравоохранения и появлялся в других коридорах власти. Страна, откуда он вернулся, не входила тогда в список опасных, признаков ОРВИ не было. Поэтому он и не отправил сам себя на карантин.

Позднее он почувствовал недомогание и был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Тогда же в телеграм-каналах и СМИ забили тревогу, а в минздраве поставили вопрос о его освобождении от должности. «Действия Мезенцева не поддаются никакому здравому объяснению. Врач должен быть вдвойне, втройне ответственным», — сообщил «Новому компаньону» источник в правительстве Пермского края.

Затем состояние главврача ухудшилось, у него якобы была диагностирована двухсторонняя пневмония, он находился на ИВЛ. Его родственники всё отрицали и говорили, что из-за давления со стороны общественности и СМИ у него нервное истощение. «Он действительно плохо себя чувствует, находится в краевой больнице, но связано это не с какими-либо инфекциями, а с психологическим давлением, под воздействием которого он находится в состоянии нервного истощения. Искажение информации о состоянии его здоровья — часть кампании по моральному давлению на него. Это закончится тем, что он просто не придёт в себя после этих потрясений», — говорили родственники. Однако позднее заболевание подтвердилось и у него, и у его супруги (им делали порядка пяти—семи тестов).

СУ СК РФ по заявлению журналиста Василия Кучумова, мать которого проходит лечение в онкодиспансере, провело проверку на предмет «преступной халатности». Однако состава преступления не увидело и вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Врачи проверили порядка 60 человек, которые контактировали с главврачом, и у всех тесты оказались отрицательными.

Результат. Пока кадровое решение не принято. Но, скорее всего, осенью Мезенцев всё-таки перестанет возглавлять онкодиспансер.

Юрий Катаев и гримасы

Главный врач Пермской краевой станции скорой помощи Юрий Катаев во время онлайн-встречи с активом скорой по вопросу стимулирующих выплат 18 мая повёл себя излишне эмоционально. Говорил резко, допускал жесты, имитирующие удары кулаком, отрицательно мотал головой на предложение министра здравоохранения Оксаны Мелеховой о возможности дополнительных денежных премий врачам, грубил медикам. Встреча транслировалась в Instagram министра. В итоге о ней написали даже федеральные СМИ: врачи — герои, так с ними не может вести себя даже другой врач, пусть и главный.

Возможно, он просто не знал, что его тоже всем видно, сообщил собеседник, близкий к минздраву. Более того, предполагалось, что Мелехова, у которой политического и дипломатического опыта больше, выступит одна. Катаев появился в кадре неожиданно. Как бы там ни было, спустя пару дней главврач скорой помощи извинился: «Я, как и все, не застрахован от ошибок и эмоциональных реакций на происходящее. Если кого-то вчера обидело моё поведение, прошу извинить за мою такую резкую реакцию. Был на эмоциях».

На самом деле Катаев сослужил хорошую службу краевой системе здравоохранения. Он невольно принял на себя волну негатива по отношению к минздраву, который накопился за время выстраивания системы для борьбы с коронавирусом. Вскрылись многие системные проблемы. И если бы не его неудачное поведение во время прямого эфира, антигероем была бы министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Результат. Поскольку вопрос с выплатами решили, ему это грозит максимум неприятными воспоминаниями в будущем. Но так как он врач (а врачи — герои), его простят.

Юрий Уткин и дистанция

Противостояние в Пермской городской думе в стиле «спикер vs депутаты» стало, пожалуй, самым ярким (а возможно, и единственным) политическим событием во время апрельской самоизоляции. Юрий Уткин, который во время пандемии взял двухнедельный отпуск, вдруг неожиданно вышел из него и отменил пленарное заседание, которое в его отсутствие назначил первый вице-спикер Дмитрий Малютин. Депутатам надо было собраться очно, чтобы внести изменения в регламент и в дальнейшем проводить заседания в дистанционном режиме. Спикер, сославшись на Роспотребнадзор и городскую прокуратуру, заседание отменил. Роспотребнадзор в ответ на письмо Уткина не рекомендовал депутатам собираться в зале, а прокуратура сказала, что проводить заседания дистанционно можно и без внесения изменений в регламент.

На совете думы депутаты вступили в открытое противостояние с Уткиным. Ему предлагали уйти в отставку. Тот продолжал отстаивать свою позицию. В итоге группа депутатов направила спикеру официальное письмо с требованием провести заседание. И оно после долгих консультаций с краевыми властями, прокуратурой и тем же Роспотребнадзором всё-таки состоялось.

На «пленарке» депутат Александр Филиппов назвал действия Уткина, которые «не выдерживают никакой критики», «буффонадой», а его отпуск — «странным и непонятным шагом». Владимир Плотников упрекнул его в том, что он «ввёл в заблуждение и ГФИ, и прокуратуру», что, оправдываясь сейчас, он «тоже пытается обмануть всех», а «это не по-мужски и нечестно».

Результат. Спикером в следующем созыве гордумы Уткин вряд ли будет. Говорят, он намерен трудоустроиться на краевом уровне. Как один из вариантов — стать депутатом Законодательного собрания.

Лев Гершанок и «только стричь»

Заместитель руководителя администрации губернатора Лев Гершанок является, пожалуй, даже не антигероем, а жертвой коронавируса и самоизоляции. Неожиданно, пожалуй, даже для самого себя, он вдруг стал одним из рупоров в этот непростой период. А поскольку для этой роли мало только юридических знаний и обязательно нужны политические навыки (или установки от идеологов, полученные до старта прямого эфира), его высказывания вызвали отрицательную реакцию. Так, во время брифинга, посвящённого правилам режима самоизоляции в конце марта, он категорично заявил, что передвигаться между домом и дачей нельзя, это будет воспринято как нарушение и грозит штрафом. Позднее норму смягчили по указанию губернатора. Тогда же он посоветовал шить маски самостоятельно, что тоже вызвало раздражение.

Другим казусом стала работа парикмахерских, когда он также прямолинейно сообщил, что с 12 мая можно только стричь. Все остальные услуги оказывать запрещено. При этом Роспотребнадзор встал на сторону Гершанока и дважды в своих релизах акцентировал: всё так, как сказал Гершанок, только стричь. Но пресс-секретарь губернатора Станислав Шубин информацию опроверг и анонсировал, что в отношении Гершанока (по поручению губернатора) будет проведена служебная проверка. Возникла путаница с ОКВЭД и с указами губернатора, и только после внесения поправок в указ противоречие было снято. Формально, с точки зрения закона, Гершанок был прав. Впрочем, источник в администрации губернатора рассказал, что указ тоже составлял Лев Гершанок и, по всей видимости, неправильно понял установку от главы региона Дмитрия Махонина. Потому якобы он сам создал эту правовую коллизию.

Есть мнение, что история с проверкой — результат «внутривидовой борьбы» внутри самой администрации и следствие «негласного пакта о нападении» на одного конкретного юриста. В целом Гершанок взял на себя ответственность интерпретировать такое событие, как самоизоляция, когда в деталях оно нигде не прописано. И каждое своё действие он согласовывал с Роспотребнадзором. Однако его ошибками воспользовались конкуренты. А поскольку политического опыта у Гершанока нет, он выбрал сдаться.

Результат. Юридический блок в администрации губернатора уже сменил руководителя. На место Льва Гершанока назначена специалист из «Лукойла» Мария Геворгян. Гершанок пока перешёл в советники, но, говорят источники, он ищет себе другую работу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.