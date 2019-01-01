Евгения Пастухова журналист Юридический блок в администрации губернатора возглавила специалист из «ЛУКОЙЛа» Лев Гершанок перешёл в советники главы региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель главы администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок, отвечавший за юридический блок, с 4 июня занял должность советника главы региона. На его место назначена Мария Геворгян, ранее занимавшая должность заместителя начальника департамента правового обеспечения — начальника корпоративно-правового управления ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Источник в администрации губернатора подтвердил эту информацию. По его словам, сегодня её представили коллективу.

Напомним, Лев Гершанок перешёл на работу в краевое правительство с должности начальника управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы в июне 2017 года. Он возглавил министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. В июне 2019 года он был назначен заместителем главы администрации (по юридическим вопросам).

Ранее собеседник, близкий к краевой администрации, сообщал, что к работе Гершанока накопилось немало претензий. Так, во время прямого эфира он сообщил, что салонам красоты, которые по указу губернатора открыли с 12 мая, можно оказывать только парикмахерские услуги, только «стричь». Владельцы салонов красоты были возмущены тем, что узнали об этом только в день открытия. Через несколько дней пресс-секретарь губернатора Станислав Шубин опроверг его слова, однако Роспотребнадзор встал на сторону Гершанока. Дело в том, что в указе губернатора речь шла только о парикмахерских услугах. И указ, сообщил источник «Нового компаньона», тоже готовил Гершанок. Позднее в него внесли поправки .













Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.