Жителю Пермского края вынесли приговор за поджог женщины Поделиться Поделиться Твитнуть

Соликамский городской суд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Осуждённый будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Напомним, в одном из магазинов Соликамска злоумышленник на почве ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою 38-летнюю знакомую и поджёг. Ей помогла коллега, которая сбила пламя огнетушителем. Пострадавшая женщина получила сильные ожоги.

Кроме того, с осуждённого в пользу потерпевшей будет взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн руб.





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