Жителя Соликамска задержали по подозрению в поджоге человека Поделиться Поделиться Твитнуть

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ст. о ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью) в отношении 41-летнего жителя Соликамска. Об этом сообщает телекомпания «ВЕТТА».

По данным источника, в одном из магазинов города злоумышленник на почве ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою 38-летнюю знакомую и поджёг. Ей помогла коллега, которая сбила пламя огнетушителем. Пострадавшая женщина получила сильные ожоги, она находится в реанимации. Видеозапись происшествия размещена в социальных сетях.

Подозреваемый задержан.