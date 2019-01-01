Елена Лодыгина журналист Пермский театр оперы и балета заплатит за консультации Дмитрия Ренанского 482,3 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета 19 июля заключил контракт на оказание консультационных услуг по развитию творческого пространства театра с советником гендиректора театра Дмитрием Ренанским.

Несмотря на то, что договор подписан 19 июля, срок оказания консультационных услуг начинается с 1 июня и заканчивается 31 августа 2020 года. Услуги будут оказываться как в дистанционном, так и в очном формате по адресу: ул. Петропавловская, 25а.

Дмитрий Ренанский должен будет вести мониторинг международного и российского театрального пространства (театры, фестивали, тенденции, творческая и репертуарная политики), консультировать гендиректора театра оперы и балета по вопросам в творческой сфере, в том числе по формированию репертуара театра.

Цена контракта составила 482,3 тыс. руб. Общая сумма вознаграждения Дмитрия Ренанского — 379,5 тыс. руб.

Напомним, о появлении советника у гендиректора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова стало известно в конце декабря 2019 года.

Дмитрий Ренанский сотрудничает с фондом V-A-C (Москва) и Школой Masters (Санкт-Петербург). Курировал публичные программы в Новом пространстве Театра наций и БДТ имени Товстоногова. Шеф-редактор блока «Театр» интернет-портала Colta.ru, постоянный автор ИД «Коммерсантъ» и газеты «Ведомости». Помощник художественного руководителя «театра post» Дмитрия Волкострелова, сооснователь творческого объединения «Опергруппа». Работал в Михайловском театре и в Театре на Таганке. В 2013—2016 годах был заместителем главного режиссёра Новой сцены Александринского театра.

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