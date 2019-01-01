Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» У гендиректора театра оперы и балета появился советник Андрея Борисова будет консультировать критик Дмитрий Ренанский Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Ренанский



Подписан договор оказания услуг между Пермским театром оперы и балета и известным российским театральным и музыкальным критиком Дмитрием Ренанским, который станет советником генерального директора театра Андрея Борисова по творческим вопросам.

Дмитрий Ренанский — куратор, театровед, музыкальный критик. Сотрудничает с фондом V-A-C (Москва) и Школой Masters (Санкт-Петербург). Курировал публичные программы в Новом пространстве Театра наций и БДТ имени Товстоногова. Шеф-редактор блока «Театр» интернет-портала Colta.ru, постоянный автор ИД «Коммерсантъ» и газеты «Ведомости». Помощник художественного руководителя «театра post» Дмитрия Волкострелова, сооснователь творческого объединения «Опергруппа». Работал в Михайловском театре и в Театре на Таганке. В 2013—2016 годах — заместитель главного режиссёра Новой сцены Александринского театра.