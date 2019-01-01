В Пермском крае вновь произошло загрязнение реки Сброс нефтепродуктов зафиксирован в Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

Березники

Игорь Катаев

В Березниках в пойме реки Толыч зафиксирован сброс нефтепродуктов. Место нового загрязнения находится рядом со шламохранилищем Березниковского содового завода, однако источник сброса пока не определён. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Согласно видео источника, на реке заметны маслянистые радужные пятна. Информацию о сбросе нефтепродуктов проверят в рамках расследования уголовного дела, ранее возбуждённого по факту загрязнения реки Камы.

Напомним, анализ проб воды, взятых в районе сброса сточных вод из промышленного канала, а также напротив шламонакопителя Березниковского содового завода, показал превышение предельно допустимых концентраций хлорид-ионов. По данным следствия, с 5 по 7 июля 2020 года в Каму в районе Березников произошёл сброс загрязняющих веществ. Росприроднадзор установил предполагаемый источник загрязнения — определено место излива стоков из подошвы обваловки шламонакопителя, принадлежащего АО «Березниковский содовый завод». Однако само предприятие заявило, что не осуществляет выпусков сточных вод в реку Каму. Расследование продолжается. Дело взяла на контроль Генеральная прокуратура РФ.

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