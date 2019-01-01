В Пермском крае скончались четыре заражённых коронавирусом пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки в Пермском крае от коронавируса скончались три пациента. Ещё у одного скончавшегося пациента был диагностирован коронавирус, но причиной смерти стало другое заболевание.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус подтверждён у 4803 человек. 3915 человек выздоровели, 109 летальных исходов от COVID-19. Ещё 76 случаев смертей инфицированных — не от COVID-19.

Напомним, 17 июля стало известно о смерти заведующей отделением неврологии Пермского госпиталя ветеранов Зинаиды Деменевой. Она заразилась коронавирусом.

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