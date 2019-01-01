Елена Лодыгина журналист Скончалась заражённая COVID-19 завотделением неврологии Пермского госпиталя ветеранов Поделиться Поделиться Твитнуть

17 июля в возрасте 62 лет скончалась врач, заведующая отделением неврологии Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн Зинаида Деменева. Предварительный диагноз — COVID-19. Заражение не связано с профессиональной деятельностью специалиста и произошло в быту.

За преданность своему делу Зинаида Деменева была отмечена многочисленными благодарностями и почётными грамотами министерства здравоохранения Пермского края и администрацией госпиталя, всегда была в почёте у сотрудников и пациентов. Коллектив госпиталя, министерства здравоохранения Пермского края, медицинское сообщество скорбит и выражает глубокие соболезнования семье и близким.

Напомним, ранее скончался сосудистый хирург Алексей Сятчихин. Он также был заражён коронавирусом.







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