Скончался заражённый COVID-19 хирург пермской больницы №4 Алексей Сятчихин Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация пермской городской клинической больницы №4 сообщила о смерти сосудистого хирурга Алексея Сятчихина.

Доктор был заражён коронавирусом,

«Скончался наш товарищ, коллега, прекрасный хирург и добрый человек Алексей Викторович Сятчихин. Он долго боролся с болезнью, которая в последние месяцы унесла немало жизней людей в белых халатах, ставших сейчас главными бойцами в борьбе с пандемией».

В больнице отметили, что Алексей Сятчихин не работал в «ковидном» отделении, но всё же заразился.

«Когда счёт идет не на часы, а на минуты, врач не думает о риске — врач выполняет свой священный долг. Как ответственный человек, Алексей соблюдал все меры предосторожности, но слишком много было операций, он не щадил себя, был на посту, несмотря на усталость и стресс. Он был как солдат, идущий в атаку в первых рядах. А те, кто в авангарде, самые смелые, самые лучшие, рискуют больше всех...».

Ежегодно Алексей Сятчихин выполнял 220-240 операций.

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