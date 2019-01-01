Пермь посетит министр транспорта РФ Евгений Дитрих Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 17 июля, Пермь посетит министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Об этом сообщается в официальном канале краевых властей «Компрос».

Ожидается, что чиновники обсудят вопрос закрытия Горнозаводской ветки железной дороги, соединяющей станции Пермь I и Пермь II. Также в повестку может быть включён вопрос открытия детской железной дороги.

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