Пермь посетит министр транспорта РФ Евгений Дитрих
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В пятницу, 17 июля, Пермь посетит министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Об этом сообщается в официальном канале краевых властей «Компрос».
Ожидается, что чиновники обсудят вопрос закрытия Горнозаводской ветки железной дороги, соединяющей станции Пермь I и Пермь II. Также в повестку может быть включён вопрос открытия детской железной дороги.
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