Дмитрий Енцов журналист Строительство детской железной дороги в Перми планируется начать в следующем году Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

АО «РЖД» совместно в властями Пермского края планирует реализовать проект детской железной дороги. Самой идее уже много лет, но в октябре прошлого года в рамках Пермского инженерно-промышленного форума замначальника филиала РЖД «Свердловская железная дорога» Артём Панов сообщил, что в планах компании — обустроить её вдоль набережной Камы.

10 июля на встрече с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников назвал более точные данные.

В частности, планируется, что детская железная дорога протянется от станции Пермь I до остановочного комплекса «Мотовилиха», то есть на расстояние 4 км. Время в пути юных пассажиров составит 30 минут.

Кроме того, в рамках реализации проекта планируется создание кругового депо — такого же, как на железных дорогах XIX века. Вопрос его расположения сегодня прорабатывается совместно с администрацией Перми, МКУ «ИТП», министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, ГБУ «ЦТИ ПК».

Также в непосредственной близости от здания Пермского института железнодорожного транспорта предлагается создать учебный центр ДЖД из трёх корпусов, рассчитанный на 950 школьников (но первоначально состоится осмотр зданий и будет проведена оценка их реконструкции). А в бывшем локомотивном депо завода им. А. А. Шпагина может разместиться музей истории Уральской железной дороги.

Иван Колесников, начальник Свердловской железной дороги:

— На первом этаже учебного центра предполагается разместить музей железнодорожного транспорта, на втором — лекционные классы и кванториум. Сейчас проект проходит стадию глубокой проработки, до конца этого года мы должны пройти госэкспертизу, а в следующем — приступить к строительству.

По словам Колесникова, уникальность проекта в том, что он во многом будет повторять аналогичный проект, реализованный в Перми ещё в 1939 году: именно в столице Прикамья появилась первая на Урале детская железная дорога (причём на том же месте, где она предлагается к реализации сегодня), но ей суждено было просуществовать всего пару лет — в годы Великой Отечественной войны её разобрали.

«Таким образом будет восстановлена историческая справедливость. Мы также рассматриваем вариант функционирования на объекте паровоза 30-х годов выпуска», — добавил Иван Колесников.

Авторы идеи не относятся ко всему проекту исключительно как к аттракциону, по их словам, детская железная дорога должна значительно ускорить усвоение у заинтересованной молодёжи учебного материала.

Объём инвестиций пока только ориентировочный — от 700 млн руб. до 1 млрд руб. Окончательная стоимость будет определена по итогам проектирования и прохождения государственной экспертизы.

Отметим, что свои детские железные дороги есть, например, в Тюмени (открыта в 1969 году, функционируют два узкоколейных тепловоза) и Екатеринбурге (открыта в 1960 году, функционируют пять локомотивов и два паровоза).

Справка

Расчётные показатели детской железной дороги: ширина колеи — 750 мм, время в поездке между конечными пунктами — 30 минут.

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