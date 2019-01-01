Евгения Пастухова журналист «Справедливая Россия» определилась со своими кандидатами на довыборы в Заксобрание Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», реготделение партии «Справедливая Россия» на сегодняшней конференции приняло решение выдвинуть на довыборы в Законодательное собрание Пермского края по округу №13 председателя местного отделения эсеров в Александровске, депутата гордумы Дмитрия Мельчакова, по округу №17 — руководителя Чусовского отделения партии Ирину Злобину. Сейчас Злобина работает заведующей отделом статистики ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи». Ранее она с 2005 по 2013 год была депутатом городской думы Чусового, с 2016 по 2019 — депутатом Земского собрания.

Получить комментарий у руководителя реготделения партии Вероники Куликовой не удалось — она не отвечала на звонки и сообщения.

По результатам праймериз партии «Единая Россия» кандидатом по округу №17 является вице-спикер Антон Удальёв, по округу №13 — руководитель первичной профсоюзной организации «Сильвинит» Павла Кузьмина. ЛДПР планирует выдвинуть юриста регионального отделения Алексея Баландина в округе №17 и помощника вице-спикера заксобрания Алексея Золотарёва Дмитрия Стахова в округе №13.





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