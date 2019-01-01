Евгения Пастухова журналист Координатором реготделения ЛДПР избран Константин Бусовиков Поделиться Поделиться Твитнуть

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Координационный совет реготделения партии ЛДПР избрал координатором действующего руководителя, бывшего члена Молодёжного парламента Константина Бусовикова. Срок его полномочий — два года. Напомним, он возглавил отделение в 2019 году, сменив на этой должности руководителя фракции партии в Заксобрании Олега Постникова.

Кроме того, на конференции были внесены изменения в состав координационного совета. Количество его членов сократилось с девяти до семи. Коорсовет покинули бывший депутат Заксобрания Татьяна Каменских и член ТИК Соликамска Олег Хавин. Таким образом, в составе коорсовета остались Олег Постников, Константин Бусовиков, депутат Пермской думы, политтехнолог Сергей Ильин, депутат гордумы Чусового Андрей Захаров, журналист Станислав Лившиц, заместитель координатора реготделения Татьяна Пьянкова и помощник вице-спикера Заксобрания Алексея Золотарёва Дмитрий Стахов.

Также партия определилась со своими кандидатами на довыборах в Заксобрание. В округе №13 конкуренцию победителю праймериз «Единой России», председателю первичной профсоюзной организации «Сильвинит» Павлу Кузьмину составит помощник вице-спикера Заксобрания Дмитрий Стахов, в округе №17 (от «Единой России» там баллотируется вице-премьер Антон Удальёв) — помощник Олега Постникова и юрист отделения Алексей Баландин.

Также на конференции партия поддержала выдвижение Олега Постникова в качестве кандидата на выборы губернатора Пермского края.

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