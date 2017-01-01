У прикамского отделения ЛДПР новый координатор



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Фото: Facebook

Депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Постников покидает пост координатора регионального отделения ЛДПР. И. о. координатора решением руководства ЛДПР назначен Константин Бусовиков, сообщает в своём Facebook Олег Постников.

«Руководством партии услышаны мои просьбы отпустить меня более плотно заняться работой фракции в краевом парламенте. Итак, у нашего РО ЛДПР с сегодняшнего дня новый и .о. координатора Константин Бусовиков. 24 года, член молодёжного парламента Пермского края, студент РАНХиГС. Поздравляю и желаю успехов, будем помогать», — пишет политик в соцсети