У прикамского отделения ЛДПР новый координатор
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Депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Постников покидает пост координатора регионального отделения ЛДПР. И. о. координатора решением руководства ЛДПР назначен Константин Бусовиков, сообщает в своём Facebook Олег Постников.
«Руководством партии услышаны мои просьбы отпустить меня более плотно заняться работой фракции в краевом парламенте. Итак, у нашего РО ЛДПР с сегодняшнего дня новый и .о. координатора Константин Бусовиков. 24 года, член молодёжного парламента Пермского края, студент РАНХиГС. Поздравляю и желаю успехов, будем помогать», — пишет политик в соцсети
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