Григорий Серёдкин Евгений Наседкин покидает пермский ФК «Звезда» Поделиться Поделиться Твитнуть

Полузащитник Евгений Наседкин покидает ФК «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба.

«Женя Наседкин сообщил, что он точно переходит в «Шинник». (г. Ярославь — ред.) Сейчас оформляются трансферные документы по его переходу и поэтому нам необходима замена на этой позиции», — заявил главный тренер «Звезды» Рустем Хузин, комментируя приход в команду новичка Владислава Лабзина.

За «Звезду» Евгений Наседкин сыграл 17 матчей в ПФЛ (Профессиональной футбольной лиге) и Кубке России по футболу. Голов он не забил. Состав пермского клуба полузащитник пополнил летом 2019 года, перейдя из ФК «Носта» (г. Новотроицк). На протяжении карьеры он также выступал за московские ФК «Строгино» и ФК «Велес».

Напомним, также ФК «Звезда» в это межсезонье по различным причинам покинули защитник Сергей Морозов и нападающие Алексей Бабырь и Валерий Манько.

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