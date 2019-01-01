Мария Сыропятова Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин встретится с владельцами летних кафе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 9 июля, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин собирается встретиться с рестораторами. Об этом «Новому компаньону» рассказали сразу несколько источников. Основная тема разговора — ситуация в индустрии общественного питания после открытия летних веранд и кафе. Среди вопросов может быть поднята и тема переформатирования основных залов ресторанов в летние кафе посредством снятия окно.

Напомним, что после снятия ограничений на работу летних кафе и веранд некоторые рестораторы пошли на этот рискованный шаг. Среди них паб Bivо, ресторан Rebra, кафе «Ранние пташки».

Александр Гасенегер, совладелец ресторана Rebra:

— Огромное количество заведений не могут поставить летники из-за узкого тротуара. У большинства финансовая подушка была максимум на два или три месяца, поэтому и придумали это решение. Надеемся на лояльность Роспотребнадзора, поскольку основную логику по естественной циркуляции воздуха была соблюдена.

Рестораторы ссылаются на московский опыт и говорят о готовности диалога с Роспотребнадзором.

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