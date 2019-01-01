Приоткрыли лето Пермяки отметили послабление ограничений в открытых летних кафе Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 июля в Пермском крае разрешена работа летних кафе и уличных веранд ресторанов, при условии расстановки столиков на расстоянии 1,5 м. В связи с этим соскучившиеся по встречам и заведениям общепита пермяки начали бронировать столики на выходные. В итоге большинство мест в открытых заведениях были заняты и не вместили тех, кто хотел бы посетить заведение, просто проходя мимо.

Кроме того, два заведения Перми — паб Bivo и ресторан Rebra на улице Сибирской — проявили смекалку, вынув из стен стекла. Таким образом, рестораны превратились в большие летники.

Где ещё отдыхали пермяки — в нашем фоторепортаже.

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