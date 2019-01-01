Дмитрий Енцов журналист Жители Прикамья в этом году получили кредитов на 92 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, за пять месяцев этого года жители Пермского края получили в банках кредитов на сумму 92 млрд руб. Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению специалистов банка, основной причиной того, что «проседания» по кредитам не произошло на фоне коронавируса и самоизоляции — в том, что банки снизили ставки по потребительским и ипотечным кредитам.

Так, доля ипотечных кредитов, по сравнению с прошлым годом даже немного выросла.

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