Дмитрий Енцов журналист Несмотря на коронавирус, количество ипотечных сделок в Прикамье превышает прошлогоднюю динамику Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, за пять месяцев 2020 года (с января по май) в Пермском крае зарегистрировано 10 тыс. сделок по ипотеке. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил более 19 млрд руб., по этому показателю наблюдается рост на 9%.

При этом снизилась просроченная задолженность — если годом ранее она составляла 1,6% от всех договоров, то в этом году — 1,4%.

По льготной ипотеке (с апреля этого года) в 6,5% годовых в регионе одобрено 3,5 тыс. заявок. По программе господдержки заключено 1,4 тыс. договоров на сумму более 2,6 млрд руб.

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