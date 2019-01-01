Григорий Серёдкин Количество вакансий в туристической отрасли Перми выросло на 110% Поделиться Поделиться Твитнуть

Количество вакансий в туристической отрасли Перми на начало июля выросло на 110% (в 2,1 раза) по сравнению с последними неделями периода самоизоляции, выяснили аналитики сервиса «Авито Работа». Cредняя зарплата в сфере пермского туризма выросла на 12% до 27,3 тыс. руб.

С 22 июня по 5 июля 2020 года, по сравнению с периодом 18-31 мая 2020 года, количество вакансий в туризме в масштабах РФ увеличилось в 3,5 раза. Самый большой рост числа вакансий — в девять раз — зафиксирован в Сочи. На втором месте Москва с семикратным ростом.

Динамика зарплатных предложений в туризме по регионам разная. В Тюмени и Омске зарплаты уменьшились более чем на 20% по сравнению с периодом самоизоляции. В других городах они стабильны. Например, в Иркутске, зарплаты не изменились вообще. Сильнее всего выросла средняя зарплата в Саратове, где увеличение составило 21%.

Больше всего в сфере туризма, среди крупнейших городов РФ, можно заработать в Москве. В столице средняя зарплата составила 43,2 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 37,5 тыс. руб., в Сочи — 37,2 тыс. руб.

Напомним, в конце июня в Пермском крае разрешили проводить сплавы, экскурсии и походы. Также начинают открываться музеи.

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