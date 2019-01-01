Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музеи открываются, но очень постепенно После почти четырехмесячного перерыва пермяки вновь могут посетить «Хохловку», музей «Пермь-36» и «Завод Шпагина» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Музеи под открытым небом открываются с 4 июля.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» с 4 июля будет принимать индивидуальных посетителей и экскурсионные группы до пяти человек. Экскурсию лучше заказать заранее. Для удобства посетителей записана аудиоэкскурсия по «Хохловке», доступная на сервисе izi.travel. Воспользоваться этой услугой может каждый гость с собственным смартфоном.

До 14 июля посетители «Хохловки» могут лишь осматривать экспонаты снаружи, интерьерные экспозиции закрыты. Поскольку осмотреть экспозиции нельзя, руководство музея снизило цену экскурсионного обслуживания.

Как пояснила директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, музей выполняет все предписания Роспотребнадзора: посетители допускаются лишь при наличии индивидуальных средств защиты, все сотрудники тоже носят маски и перчатки, на территории музея расставлены санитайзеры, каждые два часа проводится санитарная обработка входной зоны, касс и туалетов.

Культурное пространство «Завод Шпагина» подготовило к 4 июля новую выставку и новый экскурсионный маршрут.

Алёна Ужегова

Экстерьерная выставка исторической фотографии «Приращение Перми. Век XX» познакомит посетителей с историей изменения, «приращения» Перми, покажет, как город жил и развивался в ХХ веке — именно в это время Пермь претерпела самые серьёзные изменения как в пространстве, так и в облике.

В подготовке выставки принимали участие Пермский краеведческий музей, Государственный архив Пермского края и Краевой центр охраны памятников при поддержке Министерства культуры Пермского края, стенды изготовлены по эскизам художницы Ирэны Ярутис.

«Маршрут Мурчисона» — это и экскурсионный маршрут, и ещё одна экстерьерная выставка. Многое из того, что можно увидеть на маршруте, связано с историей открытия пермского периода или объясняет самые значимые этапы его открытия.

Юлия Глазырина, заведующая отделом природы Пермского краеведческого музея, руководитель авторской группы проекта «Маршрут Мурчисона»:

— На территории «Завода Шпагина» всё словно подталкивает к тому, чтобы рассказывать о пермском периоде, так как здесь видны геологические обнажения, выходы пермских пород. Кроме того, долина реки Егошиха — историческое место основания Егошихинского медеплавильного завода, а, следовательно, и города Пермь, который дал название этапу геологической истории Земли — пермскому периоду, который знают во всем мире.

«Завод Шпагина» открыт с 4 июля, со вторника по воскресенье, с 13.00 до 19.00. Вход свободный — но непременно с использованием индивидуальных средств защиты. Записаться на экскурсию можно на сайте https://zshpagina.ru группам не более пяти человек.

Согласно распоряжению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и в соответствии с разрешением Роспотребнадзора, вскоре откроются и остальные пермские музеи. Каждый из них самостоятельно разрабатывает график снятия ограничений, учитывая необходимость строго следовать санитарным требованиям.

Как сообщила директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян, отделы и экспозиции художественного музея будут открываться поэтапно. 16 июля открываются первый и частично второй этаж — экспозиция русского искусства и две выставки к юбилею Пермского отделения Союза художников. 20 июля открываются второй и третий этажи — отделы западноевропейского искусства и пермской деревянной скульптуры. 1 августа состоится вернисаж — открывается новая выставка Строгановской культуры, которая расположится в заалтарной части на первом этаже, в экспозиции Строгановской иконы.

Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова сообщила, что основные экспозиции Дома Мешкова, Музея пермский древностей и Диорамы открываются 20 июля. Остальные отделы музея будут открываться позже, что объясняется необходимостью тщательно продумать и организовать санитарную безопасность во всех помещениях.

Константин Долгановский

Музей современного искусства PERMM фактически уже начал работу: он проводит open-air экскурсии для групп не более пяти человек каждые четверг и субботу, а 1 августа основное помещение музея откроется сразу с вернисажем: будет представлена персональная выставка Венеры Казаровой. Как говорит директор музея Наиля Аллахвердиева, это будет «рассказ о маленькой девочке, которая через красоту борется с несовершенством мира, с войной, со своими страхами».

Руководители пермских музеев напоминают, что все посетители должны быть оснащены персональными средствами защиты от инфекции и соблюдать социальную дистанцию.

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