Мария Сыропятова В Пермском крае разрешили сплавы, походы в горы и экскурсии Участники рынка уверены, что роста цен ожидать не стоит Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

В Пермском крае разрешили сплавы, походы в горы, спуск в пещеры и экскурсии с пешими прогулками. Изменения, касающиеся снятия запрета на экологический и активный туризм, были внесены указом губернатора 26 июня. Тем же актом было разрешено и фрахтование транспорта для перевозки пассажиров.

Напомним, что с 22 июня туроператорам и турагентствам было разрешено бронировать и продавать туры дистанционно. Сейчас в агентстве по туризму и молодёжной политике Пермского края составляется список таких турфирм. Заявки уже подали 17 туроператоров и 13 турагентств.

Участники рынка говорят, что снятие ограничения стало важным для начала сезона в сфере активного отдыха, поскольку туристов и оборудование доставляют до места, как правило, заказными автобусами. В то же время организаторы активного отдыха напомнили, что понесли существенные потери, пропустив почти половину сезона.

Алексей Зотиков, директор по внутреннему туризму туроператора «Золотой компас»:

— Хорошо, что начинаем работать. В сфере активного туризма на максимальную загрузку должны выйти к середине июля. Поэтому рассчитываем, что остаток сезона проведём на позитивной ноте и благодаря этому продержимся до следующего. Возможно, получится немного «продлить» работу и этой осенью, благодаря клиентам, которые отложили отдых на более позднее время.

Участники рынка говорят о повышенном спросе на внутренний туризм в Пермском крае.

Юрий Половников, директор туроператора Nordural:

— Спрос относительно прошлого года вырос примерно в полтора раза. Многие засиделись за время самоизоляции и сейчас хотят выйти за пределы дома. Кроме того, закрыт и заграничный отдых, поэтому кто-то выберет в этой ситуации активный отдых.

Рост цен в секторе активного туризма ждать не стоит. Однако успех у потребителей на рынке зависит сейчас и от креативности самих туроператоров.

Елена Елагина, исполнительный директор НП «Пермская туристическая гильдия»:

— Типовые предложения в сфере активного туризма в цене не вырастут, слишком высока конкуренция за клиента. Даже в ситуации повышенного спроса многие игроки на рынке будут стараться работать в этом секторе. При закрытых для российских туристов зарубежных курортах и росте цен на российские многие турфирмы будут стараться предложить клиенту альтернативный отдых.

По мнению Елены Елагиной, турфирмы конкурируют в этом секторе с «теневой» частью рынка. При этом сейчас в турбизнесе — время для эксклюзивных предложений, которые могли бы заинтересовать клиентов, ориентированных ранее на зарубежный отдых.

По словам Юрия Половникова, такие туры разработаны, в частности пеший поход вокруг Сочи и комбинированный тур с прогулкой по горам Крыма и двухдневным отдыхом на пляже.

Напомним, что ранее из-за противоречий в рекомендациях Роспотребнадзора и Ростуризма организаторы активного отдыха в Пермском крае не могли начать свою работу. На фоне активизации участников «теневого» рынка от имени Пермской туристической гильдии было направлено письмо врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину с требованием разрешить работу.

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