Григорий Серёдкин Туроператоры Прикамья с 22 июня могут бронировать и продавать туры онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

Туроператоры Прикамья с 22 июня могут бронировать, продавать и проводить расчёты с туристами, изменять или расторгать договоры о реализации туристических продуктов онлайн и дистанционно. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора об ограничительных мерах.





Перечень таких организаций с указанием вида осуществляемых услуг определяется Агентством по туризму Пермского края, с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Сейчас, по данным Агентства по туризму Прикамья, в регионе действуют 58 лицензированных туроператоров.





Тем временем зампред краевого правительства Антон Клепиков подчеркнул, что речь идёт о продаже туров на осень. А туроператоры смогут допустить выход одного сотрудника в офис.





Напомним, по инициативе врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в марте на законодательном уровне были приняты меры поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса. В первый список попали представители туризма и гостиничного бизнеса. Для снижения экономических последствий пандемии им были предоставлены налоговые и арендные преференции.

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