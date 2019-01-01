Мария Сыропятова Уплывшее лето Организаторы круизов и сплавов не могут начать работу из-за противоречивых рекомендаций Роспотребназдора и Ростуризма Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Шансы организаторов речных круизов, сплавов, экскурсий и пеших туров заработать в летнем сезоне-2020 стремятся к нулю. Ростуризм уже подготовил рекомендации по выходу из карантина, тогда как Роспотребнадзор считает массовые мероприятия в Прикамье и на российском юге пока невозможными. Пока в выигрыше остаются «дикари»: как туристы, так и «теневые» организаторы.

В ближайшее время ограничения на работу туротрасли в Пермском крае снимать не планируется. В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю со ссылкой на федеральное ведомство пояснили, что это возможно на третьем этапе снятия ограничений при коэффициенте распространённости заболеваемости ниже 0,5, тогда как сейчас он колеблется на уровне 1.

Потери

Участники рынка говорят, что из-за простоя компании могут потерять 50-80% годовой выручки.

Алексей Зотиков, директор по внутреннему туризму туроператора «Золотой компас»:

— Раньше у меня были ожидания на часть летнего сезона, сейчас все иллюзии развеялись. Пермский турбизнес ждёт волна закрытий, нас ждут крупные сокращения, уход квалифицированных специалистов, а в следующем году — рост цен. Прежде всего пострадают компании, организующие речные круизы, экскурсии, пешие прогулки и сплавы.

Колоссальные потери несут организаторы речных круизов.

Вадим Яхнин, совладелец ООО бюро туризма «Спутник-РМК»:

— Если навигацию откроют к 10 июля, то суммарные прямые потери российских туроператоров только на речных круизах составят не менее 1,5 млрд руб. И это ещё без убытков из-за пониженной наполняемости рейсов за остаток сезона. Если сезон откроют, продажи вряд ли будут высокими и, скорее всего, не удастся оперативно продать оставшуюся часть туров. В результате не удастся достичь рентабельности рейсов и потери только увеличатся. Если ты продал две трети билетов, то ты не можешь заплатить две трети зарплаты экипажу, купить на треть меньше дизтоплива или снизить расходы на подготовку к плаванию. В результате не получится заработать за летние месяцы. А это значит, что не будет средств на текущий и капитальный ремонт судов в межнавигационный период.

Мало шансов отдохнуть и на российском юге, хотя с 1 июня региональные власти в Краснодарском крае и на Ставрополье разрешили работу санаториев. Но в пермских турагентствах пока фиксируют единичные брони, ведь запреты на многочисленное пребывание туристов пока в силе. Кроме того, есть риск оказаться в обсерваторе.

Виктор Тюлин, директор турфирмы «Планета»:

— Какой смысл лететь в Сочи, если ты даже на пляж выйти не сможешь? Пока не будут сняты многочисленные запреты из-за коронавируса, то и туристический поток на российский юг не восстановится.

По мнению Виктора Тюлина справки об отсутствии заболевания не являются существенным ограничением для работы туротрасли, поскольку получить в Перми их можно без проблем. Кроме них потребуют санаторно-курортную карту и путёвку в санаторий. Крымские здравницы пока закрыты для отдыхающих — их власти региона планируют начать открывать не ранее 15 июня. Пока в случае приезда в Крым туристы без местной прописки могут оказаться в обсерваторе.

Открытие сезона

Организаторы сплавов и походов через краевую тургильдию обратились к главе региона Дмитрию Махонину с просьбой разрешить работу. Они считают, что на фоне запрета активизировались участники «теневого» рынка. При этом организаторы готовы обеспечить все необходимые требования: размещать в одной палатке только одну семью, ограничить контакты с посторонними, а туристов сажать на катамаран с соблюдением дистанции.

Также в ассоциации ссылаются на рекомендации Ростуризма по поэтапному выходу из карантина: на первом этапе предлагается разрешить активные туры для групп до 15 человек, а на втором — до 20.

Алексей Зотиков, директор по внутреннему туризму туроператора «Золотой компас»:

— Все предложения Ростуризма просто игнорируются сотрудниками Роспотребнадзора. Чиновники не учитывают всех последствий запретов. Они смотрят только на турфирмы и считают, что если умрём только мы, ничего серьезного не произойдёт. А ведь от нас зависит работа перевозчиков, гостиниц и индустрии развлечений. А суммарно это всё ощутимо повлияет, и на бюджетные отчисления, и на занятость.

Юрий Половников, директор туроператора Nordural:

— Некоторые из групп, которые мы сформировали ещё зимой, уже были перенесены по три раза. До половины прежнего состава групп отказываются от тура, а мы возвращаем деньги. В этой ситуации активно развивается дикий туризм, люди сплавляются самостоятельно или вместе с нелегалами. Минимум половина клиентов уже сходила так на сплавы.

Определённость

Организаторы речных круизов говорят, что турбизнесу сейчас нужна определённость в правилах игры и условиях работы.

Вадим Яхнин, совладелец ООО бюро туризма «Спутник-РМК»:

— Нужно, либо отменить в этом году навигацию, либо чётко дать понять бизнесу, с какого дня она начнётся. Если всё-таки работать разрешат, то нам нужно знать об этом как минимум за неделю, чтобы вывести корабли на речные просторы и пройти все проверки перед рейсами. Раньше обозначенной даты делать это смысла не имеет, резко повышаются расходы. Только дизтоплива судно у причала съедает по 2 тонны в сутки.

При этом, по мнению Вадима Яхнина, для сохранения индустрии старт навигации необходимо готовить одновременно по всей европейской части России. По его словам, это бессмысленно делать только в Пермском крае, поскольку круизы межрегиональные.

Данил Поздеев, директор турфирмы «Солана»:

— Большинство санаториев, кому уже разрешили работать, пока не открылись. Пока нет главного — потока туристов — нет смысла открываться, если в огромном санатории будут жить только с десяток человек. Туротрасли для восстановления нужна определённость. А сейчас действия властей выглядят малопредсказуемыми. Туристы же не поедут отдыхать в другой город, если будет риск остаться в обсерваторе.

Спасение в открытии

Представители отрасли говорят, что если не откроются пляжи, то закроются компании.

Данил Поздеев, директор турфирмы «Солана»:

— Если российские курорты юга начнут активно работать, то люди туда полетят. Многие устали и готовы поехать уже куда угодно после периода изоляции. Чем дальше будет отодвигаться начало летнего сезона, тем больше будет осенью закрывшихся компаний.

Юрий Половников, директор туроператора Nordural:

— Сейчас в простое прошла фактически половина сезона. Даже если нам разрешат работать в июне, для того, чтобы набрать обороты, нужно 2-3 недели. Если ограничения снимут в ближайшее время, то, в лучшем случае, мне удастся выйти к осени без долгов. На большее я в этой ситуации и не мечтаю.

Представители туроператоров речных круизов считаю, что уже теперь их бизнес нуждается в прямой государственной поддержке — безвозвратных субсидиях или дешёвых кредитах.

Вадим Яхнин, совладелец ООО бюро туризма «Спутник-РМК»:

— Сейчас многое зависит от действий государства. Одним из вариантов поддержки может стать прямое субсидирование по той де схеме, по которой государство уже помогает авиакомпаниям. Другой вариант — предоставление льготных кредитов под низкий процент с субсидированием процентной ставки банкам из бюджетных средств. Если отрасль массово получит кредиты по 2% годовых на срок от 5 лет, то нагрузка на бизнес возникнет не одномоментно, а будет перераспределена.

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