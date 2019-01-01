Григорий Серёдкин В Перми спрос на премиальные авто с пробегом вырос на 17% Поделиться Поделиться Твитнуть

Спрос на автомобили премиум-сегмента в возрасте от трёх до пяти лет в Перми вырос на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

При этом, как сообщают аналитики портала «Авито Авто», предложение по этому сегменту за второй квартал 2020 года увеличилось по сравнению с первым кварталом на 2%. Но в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом оно всё равно снизилось на 27%. В исследовании рассматривались показатели по следующим брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Средняя стоимость подержанных премиум-автомобилей в возрасте от трёх до пяти лет в Перми по итогам второго квартала составила 3,21 млн руб. Это на 9% больше, чем год назад, и на 5% больше, чем в предыдущем квартале.

В России по итогам второго квартала средняя цена составила таких авто составила 3,47 млн руб. Это на 12% больше, чем год назад, и на 2% больше, чем в предыдущем квартале.

Выше средней по стране стоимость премиальных авто оказалась в Москве, Ижевске, Казани, Самаре и Тольятти. В столице средняя стоимость такого автомобиля составляет 3,76 млн руб. В Ижевске — 3,57 млн руб. В Казани — 3,55 млн руб., а в Самаре и Тольятти — 3,51 млн руб. и 3,48 млн руб. соответственно.

Меньше всего автомобили премиум-сегмента стоят Ростове-на-Дону и Воронеже. Средняя цена такого автомобиля в этих двух городах по итогам второго квартала составила 2,96 млн руб.

Отметим, большая часть спроса на премиальные автомобили в возрасте от трёх до пяти лет приходится на Москву (доля спроса от общефедерального — 22,7%). В топ городов, где подержанными премиальными автомобилями интересуются наиболее активно, по итогам второго квартала вошли Краснодар и Санкт-Петербург. На каждый из этих городов приходится свыше 8% общефедерального спроса. На третьем месте — Казань (3,4%) и Ростов-на-Дону (3,1%)

Напомним, ранее специалисты «Авито Авто» выяснили, что за год средняя стоимость автомобиля с пробегом в Прикамье выросла на 11%.

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